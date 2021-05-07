«Газпром» пообещал бесплатно провести газ в небольшие частные дома

На бесплатную газификацию могут рассчитывать владельцы домов до 300 кв. м Фото: REUTERS

В небольшие частные жилые дома россиян газ буден проведен бесплатно, сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, уточнив, что на бесплатную газификацию могут рассчитывать владельцы домов, площадь которых не превышает 300 квадратных метров.

«Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам гендиректора предприятия, региональный оператор по газификации будет обязан провести газопровод прямо до границы земельного участка.

«То есть, вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», - пояснил Сергей Густов.

При этом он отметил, что строительство газовой сети непосредственно на самом участке его владелец будет оплачивать уже за свой счет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации регионов. В пресс-службе правительства сообщили, что «к 2030 году уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%, а граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами».