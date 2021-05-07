При взрыве на ремонтном заводе в Китае погиб человек, трое пострадали

Пострадавшие были доставлены в больницы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в четверг, 6 мая, на ремонтном заводе в китайском городе Байсэпроизошел взрыв. В результате погиб один человек, еще трое пострадали, сообщает информационный портал Sina.

Уточняется, что ЧП на предприятии, расположенном в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР, случилось около 18:10 по местному времени (13:10 мск). Взрывная волна была такой силы, что выбила стекла в окрестных жилых домах, повредила находившиеся неподалеку автомобили и деревья, а после взрыва над районом города, где находится завод, образовалось большое облако белого дыма.

По предварительной версии городских властей, скорее всего, взорвался используемый при ремонте дороги реагент.

Всех пострадавших доставили в больницу. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следствию.

Стоит отметить, что аварии на китайских предприятиях случаются нередко. Например, как писал сайт kp.ru, жертвами взрыва на химическом заводе компании Tianjiayi Chemical весной 2019 года стали десятки людей.