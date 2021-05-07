Последние новости на утро 7 мая 2021: Сбербанк повысил ставки по ипотеке

«КП» – о последних новостях на утро 7 мая 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 7 мая 2021 года. С сегодняшнего дня Сбербанк повысит ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта. Об этом сообщил сотрудник колл-центра, уточнив, что это связано с повышением ключевой ставки Банка России. Таким образом, минимальная базовая ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке составит восемь процентов, на вторичном рынке – 8,1%. Однако при покупке жилья с господдержкой ставка не изменится, и останется на уровне 5,75 процентов.