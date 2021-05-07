Последние новости на утро 7 мая 2021: Сбербанк повысил ставки по ипотеке

«КП» – о последних новостях на утро 7 мая 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 7 мая 2021 года. С сегодняшнего дня Сбербанк повысит ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта. Об этом сообщил сотрудник колл-центра, уточнив, что это связано с повышением ключевой ставки Банка России. Таким образом, минимальная базовая ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке составит восемь процентов, на вторичном рынке – 8,1%. Однако при покупке жилья с господдержкой ставка не изменится, и останется на уровне 5,75 процентов.

В небольшие частные жилые дома россиян газ буден проведен бесплатно, сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, уточнив, что на бесплатную газификацию могут рассчитывать владельцы домов, площадь которых не превышает 300 квадратных метров.

Хоккеисты юниорской сборной России смогли выиграть серебряные медали на втором чемпионате мира подряд. В напряженном решающем поединке проходившего в Техасе турнира наши игроки уступили команде Канады со счетом 3:5.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от прямого ответа на вопрос журналистов в Киеве о возможности отключения России от международной платежной системы SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи), .К слову, глава американского госдепа назвал свой визит на Украину продуктивным.

В пятницу Минздрав России объявил о регистрации четвертой отечественной вакцины против коронавируса — прививки «Спутник Лайт», которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. «КП» рассказывает, что известно об этом препарате.

Тем временем министерство обороны России продолжает знакомить с ранее неизвестными архивными документами. На этот раз ведомство перед Днем Победы в рамках своего проекта «Без срока давности» обнародовало материалы об освобождении Польши от фашистско-немецких захватчиков во время Великой Отечественной войны.

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