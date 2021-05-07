Астронавт НАСА не нашла различий в полётах на "Союзе" и Crew Dragon

Астронавт Шэннон Уолкер сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Астронавт NASA Шэннон Уолкер сравнила полёты на российском космическом корабле "Союз" и американском "Crew Dragon". Она отметила, что существенных различий между ними не нашла.

- Есть различия, но они не слишком существенные. Уровень перегрузки в каждом из них разный, не хуже и не лучше, просто разный, то же самое и на этапе возвращения, - заявила Уолкер на пресс-конференции NASA.

При этом астронавт уточнила, что посадка Crew Dragon на воду была "немного мягче", чем приземление "Союза", и добавила, что при посадке в Crew Dragon приходится меньше времени проводить под парашютом.

Напомним, 31 мая 2020 года пилотируемый корабль компании Space X Илона Маска "Crew Dragon" состыковался с МКС, доставив на станцию астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли. Это стало первым в истории частным пилотируемым полётом. С 2011 года, после закрытия программы Space Shuttle, астронавты NASA летали на орбитальную станцию только на российских "Союзах".

В начале мая 2021 года Crew Dragon вернул на Землю четверых астронавтов: американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шэннон Уокер и японца Соити Ногути. Они находились на МКС с ноября 2020 года.