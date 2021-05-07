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В мире7 мая 2021 8:11

Джен Псаки планирует через год уйти с поста пресс-секретаря президента США

Она рассказала, что договаривалась с командой Байдена именно о годичном сроке работы
Ася КУЗНЕЦОВА
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Псаки планирует покинуть пост пресс-секретаря президента США

Псаки планирует покинуть пост пресс-секретаря президента США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена и представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что собирается покинуть этот пост примерно через год, сообщает телеканал CNN.

Она также рассказала, что изначально договаривалась с командой Байдена именно о сотрудничестве на год.

- Я думаю, что через год или приблизительно через год этот пост займет другой человек, - отметила Псаки в подкасте журналиста и бывшего главного политстратега администрации Обамы Дэвида Аксельрода.

Псаки также заявила, что во время работы официальным представителем Госдепартамента в администрации 44-го президента США Барака Обамы стала "жертвой российской пропаганды" и оказалась лицом к лицу с Fox News, который традиционно занимает сторону Республиканской партии.