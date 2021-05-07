Глава ЛНР: Между Донбассом и Украиной идет гражданская война

Глава ЛНР назвал ситуацию в Донбассе «настоящей гражданской войной». Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Между Донбассом и Украиной идет настоящая гражданская война, и это нужно признать, заявил глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник.

- На самом деле это самая настоящая гражданская война, и об этом стоит говорить вслух. <...> Де-юре мы являемся гражданами Украины на сегодняшний день. То есть получается, что вооруженные силы Украины стреляют по своим же гражданам, - приводит РИА Новости слова Пасечника.

Глава ЛНР также заявил, что территория самопровозглашённой республики постоянно подвергается обстрелам из тяжелого вооружения и миномётов. При этом Пасечник считает, что каждое применение тяжёлого вооружения согласовано с высшим военным командованием Украины.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Леонид Пасечник заявил, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев нацелен на обострение ситуации в Донбассе, поскольку, по его мнению, Украина нужна США только в качестве орудия против России.