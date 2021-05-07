NYT: Около 70 млн доз вакцин Johnson&Johnson могут быть загрязнены

70 млн вакцин Johnson & Johnson произвели одновременно с ранее забракованной партией в 15 млн доз на заводе в Балтиморе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание The New York Times со ссылкой на источники сообщает, что примерно 70 миллионов доз вакцины от коронавируса "Janssen" компании Johnson&Johnson могут оказаться бракованными.

В США считают, что во время производства на заводе Emergent BioSolutions в Балтиморе (штат Мэриленд) в вакцину могли попасть компоненты препарата от компании AstraZeneca. Ранее на том же заводе обнаружили брак в 15-миллионной партии вакцины Janssen после того, как, по данным The New York Times, сотрудники завода случайно смешали компоненты двух разных вакцин. Препарат не прошёл проверку качества, и его пришлось утилизировать. Предполагается, что новая 70-миллионная партия вакцин была произведена в тот же период. По данным инспекции, сотрудники завода не прошли надлежащую дезинфекцию при перемещениями между зонами производства.

Сейчас Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США исследует препараты в партии. Отмечается, что все они были предназначены для вакцинации внутри Штатов.