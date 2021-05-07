Автодилер объяснил, почему россиянам надо торопиться с покупкой новой машины

Автодилер рассказал, почему россиянам надо торопиться с покупкой новой машины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Член совета директоров группы компаний "Оками" Олег Мосеев рассказал, почему россиянам нужно поторопиться с покупкой нового автомобиля.

- Снижение цен вряд ли будет, потому что остается дефицит автомобилей. Проблемы с поставками автомобилей определенных моделей и комплектаций все равно будут, поэтому, если автомобиль нужен сейчас, нужно покупать его именно сейчас, — приводит слова Мосеева URA.Ru.

Также в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" рассказали, что сейчас покупка машины проходит без привычных скидок, а производители будут дальше повышать цены.

Ранее Минпромторг опубликовал список автомобилей, чьи владельцы в нынешнем году обязаны платить "налог на роскошь". Как сообщает налоговая, в 2021 году в список добавили пять автомобилей: Skoda Kodiaq SportLine, Toyota Fortuner 2.8 Elegance, Citroen SpaceTourer Business Lounge XL, Peugeot Traveller Business VIP Long.