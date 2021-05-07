Минздрав России опубликовал новые рекомендации по коронавирусу

Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций по коронавирусу
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Министерство здравоохранения России утвердило новую версию Временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.
В документ включили вакцину "Спутник Лайт" и вакцину центра имени Чумакова "КовиВак". При этом из списка рекомендованных для лечения препаратов исключили гидроксихлорохин и внесли иммуноглобулин человека.
- Минздрав России утвердил новую — 11 версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подготовленную ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных и клинической практики, - сказано в новой методичке Минздрава.
В перечне лекарственных средств для лечения коронавируса теперь значатся пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, иммуноглобулин человека против COVID-19, интерферон альфа и умифеновир, передаёт ТАСС.
Для противовоспалительной терапии заболевания взрослых Минздрав рекомендует применять глюкокортикостероид в форме дозированного порошка для ингаляций.
Ранее, как сообщал сайт KP.ru, кардиолог рассказала о вреде бесконтрольного приёма аспирина, который стал популярен во время пандемии коронавируса.