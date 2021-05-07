Правительство приняло дополнительные меры по стабилизации цен на бензин

Кабмин принял дополнительные меры по стабилизации цен на топливо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство расширило меры по реализации бензина и дизеля на биржевых торгах, чтобы избежать в России резких скачков цен. В пресс-релизе кабмина сказано, что нефтяные компании должны будут продавать на торгах часть объемов нефтепродуктов сторонним АЗС.

- Крупные российские нефтекомпании обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, ведь многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС, - сказано в постановлении правительства, подписанном главой кабмина Михаилом Мишустиным.