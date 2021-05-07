Подводный крейсер "Казань" вошел в состав ВМФ России

Подводный ракетный крейсер "Казань" вошел в состав ВМФ России Фото: Минобороны РФ

Атомный подводный ракетный крейсер "Казань" приняли в состав Военно-морского флота России.

- Сегодня в Северодвинске на предприятии "Севмаш" под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ атомного подводного крейсера (АПК) четвертого поколения "Казань" проекта "Ясень-М". На флагштоке подводной лодки поднят Андреевский флаг, который главком вручил командиру АПК "Казань" капитану 1-го ранга Александру Бекетову в торжественной обстановке, — сообщили в Минобороны России.

Главком ВМФ выразил уверенность, что экипаж крейсера будет достойно укреплять обороноспособность России.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео всплытия трех атомных подлодок в Арктике. Уникальный маневр состоялся в рамках комплексной экспедиции "Умка-21", проходящей в регионе. В ходе доклада президенту Владимиру Путину главком Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Николай Евменов сообщил, что всплытие подводных лодок произошло в ограниченном пространстве радиусом в 300 метров.