Невролог: Холодные руки могут указывать на спазм сосудов

Холодные руки могут указывать на спазм сосудов, заявил в разговоре с телеканалом "Звезда" невролог Павел Хорошев.

- Но причина этого спазма может быть самая разнообразная. Это может быть патологическая реакция на холод, как одна из причин - болезнь Рейно, - отметил специалист.

Хорошев также отметил, что руки могут сильно холодеть из-за приёма лекарственных препаратов или резкого снижения давления. По словам невролога, при падении давления организм начинает действовать, как при сильной потере крови. Из-за этого сосуды конечностей спазмируются, чтобы ограничить приток крови к ним, жертвуя конечностями ради спасения остального организма.