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Политика7 мая 2021 11:43

Focus: новое оружие позволит России сохранить статус сверхдержавы

По мнению эксперта издания, Владимир Путин подводит РФ к новому этапу российской и мировой политики
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Эксперт издания Focus заявил, что новое оружие обеспечит России влияние в мире

Эксперт издания Focus заявил, что новое оружие обеспечит России влияние в мире

Фото: Минобороны РФ

Эксперт немецкого издания Focus Томас Егер считает, что беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и гиперзвуковая ракета "Циркон" обеспечат России влияние в мире.

Говоря о "Посейдоне" эксперт отметил, что Россия сможет наносить ответный ядерный удар из глубин океана.

- Согласно описаниям, "Посейдон" стремительно приближается к вражескому побережью и вызывает там радиоактивное цунами, — написал специалист.

Также Егер указал на высокую скорость "Циркона", из-за чего ее невозможно отразить. Он отметил, что Россия продолжает усовершенствовать ракету для большего устрашения.

- Путин подводит свою страну к новому этапу российской и мировой политики, — подытожил специалист.

Ранее эксперт Питер Хьюсси заявил, что США в скором времени могут столкнуться с ситуацией, при которой у государства на вооружении останутся только устаревшие и буквально ржавеющие межконтинентальные баллистические ракеты полувековой давности.

Звезда