Focus: новое оружие позволит России сохранить статус сверхдержавы

Эксперт издания Focus заявил, что новое оружие обеспечит России влияние в мире
Фото: Минобороны РФ
Эксперт немецкого издания Focus Томас Егер считает, что беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и гиперзвуковая ракета "Циркон" обеспечат России влияние в мире.
Говоря о "Посейдоне" эксперт отметил, что Россия сможет наносить ответный ядерный удар из глубин океана.
- Согласно описаниям, "Посейдон" стремительно приближается к вражескому побережью и вызывает там радиоактивное цунами, — написал специалист.
Также Егер указал на высокую скорость "Циркона", из-за чего ее невозможно отразить. Он отметил, что Россия продолжает усовершенствовать ракету для большего устрашения.
- Путин подводит свою страну к новому этапу российской и мировой политики, — подытожил специалист.
Ранее эксперт Питер Хьюсси заявил, что США в скором времени могут столкнуться с ситуацией, при которой у государства на вооружении останутся только устаревшие и буквально ржавеющие межконтинентальные баллистические ракеты полувековой давности.