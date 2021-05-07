Focus: новое оружие позволит России сохранить статус сверхдержавы

Эксперт издания Focus заявил, что новое оружие обеспечит России влияние в мире Фото: Минобороны РФ

Эксперт немецкого издания Focus Томас Егер считает, что беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и гиперзвуковая ракета "Циркон" обеспечат России влияние в мире.

Говоря о "Посейдоне" эксперт отметил, что Россия сможет наносить ответный ядерный удар из глубин океана.

- Согласно описаниям, "Посейдон" стремительно приближается к вражескому побережью и вызывает там радиоактивное цунами, — написал специалист.

Также Егер указал на высокую скорость "Циркона", из-за чего ее невозможно отразить. Он отметил, что Россия продолжает усовершенствовать ракету для большего устрашения.

- Путин подводит свою страну к новому этапу российской и мировой политики, — подытожил специалист.

Ранее эксперт Питер Хьюсси заявил, что США в скором времени могут столкнуться с ситуацией, при которой у государства на вооружении останутся только устаревшие и буквально ржавеющие межконтинентальные баллистические ракеты полувековой давности.