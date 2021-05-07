В России на 7 мая 2021 выявлено 8 386 новых случаев коронавируса

В России зафиксировали 8 386 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России за сутки выявили 8 386 новых случаев COVID-19 в 83 регионах. При этом 13,8% из заразившихся не имели клинических проявлений болезни. Таким образом, с начала пандемии были инфицированы 4 863 514 россиян.

Больше всего заражений зафиксировали в Москве — 2846. На втором месте Санкт-Петербург — 722. Третьим по показателю стала Московская область: там за сутки выявили 608 случаев заражения.

Также за сутки выздоровели 8 022 россиянина. В частности, в Москве выписаны 2262 пациента, в Санкт-Петербурге — 871, в Подмосковье — 428. Помимо этого, зафиксировано 376 летальных исходов.

Ранее Министерство здравоохранения России утвердило новую версию Временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В документ включили вакцину "Спутник Лайт" и вакцину центра имени Чумакова "КовиВак". При этом из списка рекомендованных для лечения препаратов исключили гидроксихлорохин и внесли иммуноглобулин человека.