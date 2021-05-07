В Индии зафиксирован новый рекорд - 414 тысяч заражённых коронавирусом за сутки

Индия установила новый рекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Индии за минувшие сутки зафиксировано 414 188 новых случаев заражения коронавирусом, сказано на сайте правительства Индии. За день до этого в стране было выявлено 412 тысяч заражённых, что также было рекордом. Выздоровели за сутки 313,5 тысяч человек.

За сутки в Индии погибли 3 915 заражённых коронавирусом пациентов. Этот показатель также стал рекордным за всё время пандемии COVID-19 в стране.

Всего в Индии более 21,4 миллиона заразившихся коронавирусом.

Как сообщал сайт KP.ru, на сегодняшний день больницы республики переполнены. Заражённым не хватает баллонов с кислородом и коек. Из-за перегрузки крематориев тела погибших сжигают прямо на улицах. Россия отправила в Индию два спецборта с медицинской и гуманитарной помощью, в том числе 150 тысяч доз вакцины от коронавируса.