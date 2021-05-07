В МИД Белоруссии заявили, что готовы ответить на возможные санкции Запада

Глава МИД Белоруссии заявил о готовности ответить на возможные новые санкции Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Минск подготовил ответные меры на возможные санкции Запада.

- Подобные меры обсуждались и ранее, они подготовлены… Они будут адекватными той ситуации, которая складывается. Без ответа никакие шаги оппонентов - и европейских, и западных стран - не останутся. Эти меры сейчас, действительно, отработаны, подождем дальнейшей ситуации, к каким решения придут партнеры на Западе, — сказал Макей журналистам.

Он отметил, что многие считают возможные контрсанкции Белоруссии "выстрелом в ногу". Однако меры были четко просчитаны и не скажутся на экономике страны, подчеркнул Макей.

Ранее премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко заявил, что власти страны будут вводить санкции против западных стран "очень точечно", а не "применять санкционные дубинки направо и налево", как это делает Запад.