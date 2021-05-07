Видео уничтожения баннеров ко Дню Победы на Украине появилось в Сети

В Сети опубликовали видео уничтожения баннеров ко Дню Победы на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Харькове неизвестные сорвали и уничтожили баннеры с поздравлениями ко Дню Победы. Кадры опубликовала радиостанция "Говорит Москва".

На записи видно, как на Московском проспекте в Харькове уничтожают баннеры люди в черной одежде. Местные власти пока никак не отреагировали на инцидент.

Напомним, 28 апреля, сторонники дивизии СС "Галичина" прошли по центру Киева "Маршем вышиванок". В нём приняли участие около сотни человек, пройдя от Арсенальной улицы до площади Независимости.

Посол Германии на Украине Анка Фельдхузен заявила, что подразделения Ваффен CC участвовали в тяжёлых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Она добавила, что никакие волонтёрские организации, которые сегодня борются и работают по Украине, не должны ассоциироваться с ними.

Также киевские правоохранительные органы составили административные протоколы в отношении мужчины, который использовал нацистское приветствие.