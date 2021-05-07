Сбер вводит новый вклад ко Дню Победы

Сбербанк вводит новый вклад ко Дню Победы Фото: Олег ЗОЛОТО

Банк "Сбер" с 7 мая 2021 года повышает процентную ставку по вкладу «Дополнительный процент» и продлевает его действие до 30 июня 2021 года. Максимальная процентная ставка по данному депозиту составит 5% годовых при размещении средств на два или три года.

Ставка будет зависеть от суммы и срока вклада, текущего и минимального остатка по имеющимся вкладам в банке за последние три месяца, а также способа открытия вклада.

Минимальная сумма вклада составит 100 тысяч рублей. Его можно оформить в отделении банка или же в мобильном приложении "СберБанк Онлайн". При этом пополнение вклада и снятие с него средств до окончания срока действия договора не производятся. Исключение составляют начисленные проценты. Вклад можно открыть на 3, 5, 12, 18, 24 или 36 месяцев.

Кроме того, в преддверие 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Сбербанк запускает новый вклад "Вклад в Победу". С помощью него россияне могут оказать благотворительную помощь участникам боевых действий.

Вклад можно открыть с 7 по 21 мая в "СберБанк Онлайн" на срок 5,12,18,24 и 36 месяцев. Минимальная процентная ставка составит 4,4%. Минимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей.

С каждой полной тысячи по одному рублю будет перечисляться в фонд "Память поколений". Фонд оказывает высокотехнологичную помощь ветеранам всех боевых действий, где участвовала Россия. Отчисления в фонд не перечисляются при досрочном закрытии вклада.