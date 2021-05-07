Лукашенко обнародует новую информацию о попытке госпереворота

Александр Лукашенко обнародует новую информацию попытке госпереворота Фото: REUTERS

Белорусский лидер Александр Лукашенко пообещал обнародовать новые данные о попытке госпереворота в стране.

- То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали — цветочки. Ягодка еще не показана, — заявил он в разговоре с журналистами.

Напомним, 17 апреля Александр Лукашенко рассказал о подготовке покушения на него и его детей. Президент отметил, что его детей и одного и второго планировалось посадить в погреб, который, как указал Лукашено, подготовили в Гомельской области.Лукашенко заявил, что к этому причастны политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович, а также глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, которые ранее прилетели из США. Белорусский лидер отметил, что в задержании принимали участие российские спецслужбы.

Ранее Федеральная служба безопасности России благодаря камерам видеонаблюдения одного из дворов в Москве смогла установить местонахождение политолога Александра Федуты, которого обвиняют по делу о подготовке государственного переворота в Белоруссии.