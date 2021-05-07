В Минэнерго заявили, что площадь дома — не критерий для участия в программе ускоренной газификации

В Минэнерго заявили, что площадь дома не является критерием для участия в программе ускоренной газификации Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что площадь дома не является критерием для участия в ускоренной программе газификации.

- Площадь дома не является критерием для подключения к газопроводу. В мероприятиях по ускоренной газификации дорожной картой определен максимальный часовой расход газа в размере 7 куб. м в час для физических лиц, — сказал Шульгинов журналистам.

Ранее Николай Шульгинов сообщил, что Министерство энергетики России на сегодняшний день не рассматривает вопрос о введении прогрессивной шкалы тарифов на электричество для населения.

Также в конце марта в Минэнерго рассказали, что в России баланс производства и потребления бензина перед началом ремонта нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) избыточен. Отмечается, что в стране уровень запасов топлива на данный момент уже вырос до отметки в 1,66 миллиона тонн (когда на начало 2021 они составляли около 1,2 миллиона тонн).