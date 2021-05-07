Венгрия подтвердила надёжность поставленной в Словакию вакцины "Спутник V"

Министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский заявил, что венгерская лаборатория подтвердила надёжность поступившей в Словакию партии вакцины от коронавируса «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгерская лаборатория подтвердила надёжность российской вакцины "Спутник V", поступившей в Словакию. Министр здравоохранения Словакии Владимир сообщил, что тестирования препарата завершилось.

- Результаты тестирования вакцины "Спутник V" в Венгрии негативные, то есть, в порядке, - сообщил журналистам Ленгварский.

Словакия получила первую партию вакцины "Спутник V" 1 марта 2021 года. Поскольку в стране нет сертифицированных лабораторий, 46 образцов вакцины направили в Венгрию для тестирования в лаборатории "Official Medicinal Control Laboratory".

Как сообщал сайт KP.ru, 25 апреля правительство Венгрии признало российскую вакцину "Спутник V" самой безопасной из существующих. В сообщении отмечалось, что российская вакцина показала в 7-32 раза меньше смертельных случаев и в два-семь раз меньше случаев заражения на 100 тысяч вакцинированных людей.