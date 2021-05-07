Александр Лукашенко назвал условие для досрочных выборов президента в Белоруссии Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие для проведения досрочных президентских выборов в стране.

- Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они (Запад) требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы, — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

По мнению президента, во время выборов в США бюллетени за Трампа "выкидывали в урну". Также он напомнил о блокировке аккаунта Трампа в Twitter.

Ранее Александр Лукашенко пообещал обнародовать новые данные о попытке госпереворота в стране. Он отметил, что ранее опубликованная информация — это "цветочки".

Кроме того, белорусский лидер сообщил, что в Белоруссии создана собственная вакцина от коронавируса.