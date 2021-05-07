Путин и Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонных переговоров обсудили сирийское урегулирование.

- Затронут ряд тем международной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования. Биньямин Нетаньяху проинформировал о контактах израильской стороны с представителями Киева. Условлено о продолжении диалога по линии советов безопасности, а также военных, внешнеполитических и экономических ведомств, — сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией. Во время разговора стороны обсудили сложную эпидемиологическую ситуацию в Турции. По мнению лидеров двух стран, предпринимаемые меры позволят улучшить обстановку и возобновить двусторонние связи в туристической сфере. Кроме того, прорабатывается возможность производства "Спутника V" в Турции.