Похороны Михаила Багдасарова пройдут на Троекуровском кладбище 11 мая 2021

Народного артиста России дрессировщика диких животных Михаила Багдасарова похоронят 11 мая на Аллее актеров на Троекуровском кладбище Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похороны народного артиста России и дрессировщика диких животных Михаила Багдасарова состоятся во вторник, 11 мая 2021 года, на Аллее актеров на Троекуровском кладбище, сообщил источник агентства ТАСС.

Напомним, 4 мая, за 29 лет до своего 76-летия умер знаменитый дрессировщик диких животных Михаил Багдасаров. Дочь артиста, Карина Багдасарова, рассказала "Комсомольской правде", что отец заболел коронавирусом и умер всего через две недели после заражения.

Михаил Багдасаров родился в Баку в 1945 году. Он начал свою карьеру в цирке в 1973-м году, создал собственную программу со львами, тиграми, пантерами, ягуарами, леопардами и пумами, а также основал цирковую династию: в начале 1990-х ему уже ассистировала на манеже 16-летняя дочь Карина, а позже работать с отцом начал и 15-летний сын Артур.