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Общество7 мая 2021 14:58

Похороны Михаила Багдасарова пройдут на Троекуровском кладбище 11 мая 2021

Похороны дрессировщика диких животных Михаила Багдасарова состоятся на Аллее актёров
Ася КУЗНЕЦОВА
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Народного артиста России дрессировщика диких животных Михаила Багдасарова похоронят 11 мая на Аллее актеров на Троекуровском кладбище

Народного артиста России дрессировщика диких животных Михаила Багдасарова похоронят 11 мая на Аллее актеров на Троекуровском кладбище

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похороны народного артиста России и дрессировщика диких животных Михаила Багдасарова состоятся во вторник, 11 мая 2021 года, на Аллее актеров на Троекуровском кладбище, сообщил источник агентства ТАСС.

Напомним, 4 мая, за 29 лет до своего 76-летия умер знаменитый дрессировщик диких животных Михаил Багдасаров. Дочь артиста, Карина Багдасарова, рассказала "Комсомольской правде", что отец заболел коронавирусом и умер всего через две недели после заражения.

Михаил Багдасаров родился в Баку в 1945 году. Он начал свою карьеру в цирке в 1973-м году, создал собственную программу со львами, тиграми, пантерами, ягуарами, леопардами и пумами, а также основал цирковую династию: в начале 1990-х ему уже ассистировала на манеже 16-летняя дочь Карина, а позже работать с отцом начал и 15-летний сын Артур.