Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с приложения "Улица героев" Фото: REUTERS

Роскомнадзор направил компании Google требование об отмене введенных ограничений на доступ к принадлежащему ГТРК «Саратов» мобильному приложению «Улица Героев».

В своем письме ведомство заявляет, что действия Google противоречат принципу свободного распространения информации, и называют недопустимым замалчивание фактов о решающем вкладе советских солдат в победу над нацизмом, о чем говорят в мобильном приложении.

«Подчеркиваем, любые действия, направленные на замалчивание и искажение памяти о решающем вкладе советских солдат в победу над фашизмом и их героическом подвиге, совершенном в ходе Второй мировой войны, являются недопустимыми», - говорится в письме Роскомнадзора.

Ведомство требует в своем обращении в кратчайшие сроки вернуть пользователям доступ к приложению в Google Play, содержащему исторические справки, а также предоставить объяснение причины введенных мер.