Воздушный шар оставил без света 4 тысячи домов в Казахстане

6 мая около 20.24 часов в микрорайоне Туран во время уборки воздушного шара случилось аварийное происшествие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около четырёх тысяч человек в казахстанском городе Шымкент остались без электричества на несколько часов из-за воздушного шара, упавшего на высоковольтные провода. Об этом сообщили в городском управлении энергетики и коммунального хозяйства, передаёт TengriNews.

Местные власти сообщили, что сборкой летательного аппарата занимался индивидуальный предприниматель. Мужчина не смог удержать шар из-за поднявшегося ветра. Шар отнесло к жилым домам, и он врезался в линию электропередачи. Инцидент произошёл около 20:00 6 мая 2021 в микрорайоне Туран. Коммунальщикам понадобилось несколько часов для устранения последствий аварии.

В отношении воздухоплавателя возбудили уголовное дело по статье "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества".

Ранее сайт KP.ru сообщал о похожей аварии в Подмосковье: тогда в городе Дмитров воздушный шар с туристами повис на столбе линии электропередач из-за сильных порывов ветра. Пострадал пилот.