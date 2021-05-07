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Происшествия7 мая 2021 15:18

Воздушный шар оставил без света 4 тысячи домов в Казахстане

Мужчина, который собирал летательный аппарат, не смог удержать его из-за ветра
Ася КУЗНЕЦОВА
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6 мая около 20.24 часов в микрорайоне Туран во время уборки воздушного шара случилось аварийное происшествие

6 мая около 20.24 часов в микрорайоне Туран во время уборки воздушного шара случилось аварийное происшествие

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около четырёх тысяч человек в казахстанском городе Шымкент остались без электричества на несколько часов из-за воздушного шара, упавшего на высоковольтные провода. Об этом сообщили в городском управлении энергетики и коммунального хозяйства, передаёт TengriNews.

Местные власти сообщили, что сборкой летательного аппарата занимался индивидуальный предприниматель. Мужчина не смог удержать шар из-за поднявшегося ветра. Шар отнесло к жилым домам, и он врезался в линию электропередачи. Инцидент произошёл около 20:00 6 мая 2021 в микрорайоне Туран. Коммунальщикам понадобилось несколько часов для устранения последствий аварии.

В отношении воздухоплавателя возбудили уголовное дело по статье "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества".

Ранее сайт KP.ru сообщал о похожей аварии в Подмосковье: тогда в городе Дмитров воздушный шар с туристами повис на столбе линии электропередач из-за сильных порывов ветра. Пострадал пилот.

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