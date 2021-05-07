Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана производство "Спутника V" в республике Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин и узбекский лидер Шавкат Мирзеев по телефону обсудили производство российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в республике.

- Выражено удовлетворение поступательным развитием российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Особое внимание уделено дальнейшему наращиванию совместных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе по организации производства вакцины на территории Узбекистана, — пишет пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонных переговоров обсудили сирийское урегулирование. Также Нетаньяху проинформировал о контактах израильской стороны с представителями Киева.Лидеры двух стран договорились о продолжении диалога по линии советов безопасности.