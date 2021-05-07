Механизм товарных интервенций распространили на лекарства и другие непродовольственные товары Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство распространило механизм товарных интервенций на все непродовольственные товары, в том числе на лекарства. Соответствующие постановление утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом говорится в пресс-службе кабмина.

«Государственные резервы можно будет использовать для товарных интервенций при резком (от 20% и более) повышении цен на непродовольственные товары в регионах», - говорится в заявлении.

В данном документе речь идёт, в том числе, о лекарствах и материалах, применяемых в медицинских целях. Ранее подобный механизм можно было задействовать только для снижения цен на продовольствие и нефтепродукты.

Как уточняется, для использования этого механизма власти российских регионов должны обратиться в Росрезерв, который в свою очередь направляет запрос о целесообразности товарной интервенции в профильное ведомство - Минпром или Министерство здравоохранение. «После получения положительного ответа стартует подготовка акта правительства о товарной интервенции», - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что принятое решение позволит держать под контролем цены на важные непродовольственные и медицинские товары.