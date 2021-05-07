Тайип Эрдоган сообщил о планах производства вакцины "Спутник V" в Турции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным производство российской вакцины от коронавирусной инфекции в республике.

- У нас были переговоры с Путиным по поводу российской вакцины "Спутник V", мы ее получим в очень серьезном объеме. Затем мы начнем ее совместное производство в Турции, — рассказал журналистам Эрдоган.

Ранее Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией. Во время разговора стороны обсудили сложную эпидемиологическую ситуацию в Турции. По мнению лидеров двух стран, предпринимаемые меры позволят улучшить обстановку и возобновить двусторонние связи в туристической сфере.

Также сегодня, 7 мая, Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонных переговоров обсудили сирийское урегулирование.Лидеры договорились продолжать переговоры по линии советов безопасности и других ведомств.