Турция сообщила о начале диалога с США по истребителям F-35 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция получила от Соединённых Штатов письмо, которое может стать началом диалога по решению проблемы с новейшими истребителями F-35, поставки которых были ранее заморожены Вашингтоном из-за решения Анкары приобрести российских систем российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом сообщил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Мы уже говорили о том, что ни одна страна не может в одностороннем порядке быть исключена из программы F-35. И последнее письмо США подтвердило нашу правоту. Будет начат диалог с США по поиску решения проблемы с F-35», - приводит его слова телеканал NTV.

Напомним, Вашингтон изначально выступали резко против поставок С-400 в Турцию, и сообщил об отказе поставить истребители F-35. Турецкий лидер Тайип Эрдоган в свою очередь ни раз заявлял, что Анкара не намерена отказываться от российских зенитно-ракетных систем, несмотря на требования Вашингтона.

Как писал сайт kp.ru, США также ввели санкции против некоторых турецких чиновников из-за закупок российских ЗРС. Президент Турции назвал такие ограничения атакой на суверенные права страны, отметив, что они несовместимыми с союзническими отношениями.