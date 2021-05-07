Лавров: Россия считает недопустимыми попытки насаждения тоталитаризма США и ЕС

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва считает недопустимыми попытки насаждения тоталитаризма, которые предпринимают Соединенные Штаты и Евросоюз. Такое заявление министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

По словам российского дипломата, одним из примеров внедрения методов диктата является осуществляемая Западом практика незаконных односторонних санкций, которые вводятся без каких-либо международных правовых оснований. Лавров обратил внимание на то, что в условиях пандемии коронавируса такие ограничения «резко сужают возможности целого ряда развивающихся стран по противодействию распространению инфекции».

«Считаем недопустимыми подобные шаги по насаждению тоталитаризма в мировых делах, которыми все шире пользуются наши западные коллеги - прежде всего, Соединённые Штаты, Евросоюз», - заявил он, отметив, что такими действиями отвергаются все принципы демократии.

Глава МИД РФ заявил, что Москва призывает все страны следовать целям и принципам устава ООН, не вмешиваться во внутренние дела, а также отказаться от угрозы силой и ее применения.