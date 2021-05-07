В Евросоюзе отреагировали на введение в России списка «недружественных стран» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Брюссель воспримет включение Москвой даже одной страны-члена Европейского союза в список «недружественных стран» как шаг в отношении всего союза. Об этом сообщил источник во внешнеполитической службе ЕС в преддверии встречи глав Министров иностранных дел Евросоюза, которая состоится в понедельник, 10 мая.

По его словам, Брюссель изучит вопрос реакции на случай включения Россией европейских государств в список «недружественных стран». Как он отметил, расколоть Евросоюз не удастся.

«Если они выберут одну страну, объявят ее "недружественной", то таким образом они объявят весь ЕС недружественным. Это очевидно», - отметил он.

Кроме того, в ЕС считают, что планы Москвы по составлению этого списка противоречат международному праву, конвенции о дипломатических сношениях. «Нельзя негативно относиться к определённой стране только потому, есть политические разногласия», - заявил источник.

Напомним, ранее Россия начала работу по формированию списка «недружественных стран», которым запретят нанимать россиян для работы в дипломатическом представительстве. В данном перечне уже фигурируют США.