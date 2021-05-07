Экс-скаут клубов АПЛ оценил слухи об интересе к российскому вратарю со стороны "Брайтона"

Бывший скаут клубов АПЛ оценил слухи об интересе к российскому вратарю со стороны "Брайтона" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший скаут "Арсенала" и "Эвертона" Павел Кучеров прокомментировал интерес к вратарю "Краснодара" Матвею Сафонову со стороны "Брайтона".

- Всегда говорил, что это правильный ход для российского футболиста — в раннем возрасте переходить в сильный европейский чемпионат. Сафонов может быть интересен клубу из АПЛ уровня «Брайтона», это — 100%. Это не топ-клуб и не безнадежный аутсайдер, Матвей сможет там получать игровую практику и развиваться дальше, — приводит слова Кучерова сайт Soccer.ru.

Он добавил, что недавняя травма Сафонова не может смущать "Брайтон", так как уже конец футбольного сезона, и летом будет возможность разобраться с возможными осложнениями. Также Кучеров отметил достаточную квалификацию врачей "Краснодара".

Также Кучеров отметил, что попасть в АПЛ — это большой шанс. По его мнению, Сафонов достаточно профессионален и не "загуляет" в Британии, а также обладает спортивными перспективами.

Ранее kp.ru узнал у футбольных агентов, кто из футболистов Российской Премьер-Лиги может летом уехать в Европу. Специалисты отметили, что многое зависит от игры на Евро-2020 и пандемии коронавирусной инфекции.