Die Welt: Франция виновна в срыве сроков поставки вакцины Pfizer в ЕС Фото: REUTERS

Франция затягивает окончательное подписание Европейским союзом контракта с американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech на поставку ЕС 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса до 2023 года.

Как передает газета Die Welt со ссылкой на дипломатические источники, контракт на поставки препарата должен был быть утвержден коллегией Еврокомиссии еще на прошлой неделе, но этого не произошло, поскольку для подписания документа предварительным условием является его единогласное одобрение.

В издание отмечают, что представитель Франции в комитете Евросоюза по закупкам вакцин намеренно затягивает процесс заключения контракта под предлогом постоянно возникающих проблем, а также технических вопросов и просьб о разъяснении деталей.

Дипломатического источник газеты заявил, что Париж, скорее всего, стремится перевести во Францию производственные мощности для выпуска вакцины, разработанного консорциумом BioNTech - Pfizer. Препарат в настоящий момент производят в Бельгии и Германии. При этом на территории самой республике нет заводов, занимающихся производством сертифицированных вакцин на основе мРНК.

Во Франции вакцинация в настоящий момент ведется четырьмя препаратами. Среди них Pfizer и BioNtech, британским AstraZeneca (Vaxzevria), американскими Modernа и Janssen от Johnson & Johnson.