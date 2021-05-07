В Словении готовы провести встречу Путина и Байдена

В МИД Словении сообщили, что страна готова стать местом встречи Путина и Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В министерстве иностранных дел Словении заявили, что страна готова стать местом проведения встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.

- Словения была бы готова провести у себя такую встречу, если бы оба лидера на это согласились. Словения уже проводила аналогичные встречи в прошлом, — приводит текст сообщения службы стратегических коммуникаций МИД Словении РИА Новости.

Напомним, президент США Джо Байден "надеется и ожидает" встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в июне 2021 года. Так он ответил на вопрос журналистов, сможет ли он встретиться с президентом РФ во время своей рабочей поездки в Европу.

Также ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина пошла бы на пользу странам. Он добавил, что Байден настроен на ясный и прямой диалог лидеров, а это лучше делать лицом к лицу.