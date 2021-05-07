Прядь волос Курта Кобейна продадут на аукционе Фото: Википедия

Американский аукцион автографов и памятных вещей Iconic Auctions выставил на продажу необычный лот - прядь волос основателя группы Nirvana Курта Кобейна, которую музыканту состригли в 1989 году во время гастролей в поддержку выхода дебютного альбома Bleach.

Волосы Кобейну постригла его приятельница Тесса Осборн, которая и сохранила прядь волос на память. После смерти основателя группы Nirvana она подарила волосы художнице Николь Де Поло, позже они оказались у коллекционера Джону Резникоффу. Его коллекция волос знаменитостей попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Прядь волос Курта Кобейна продадут на аукционе. Фото: Iconic Auctions

В комплект к пряди идут фотографии знаменитого музыканта, которые сделаны во время стрижки. Представители аукциона уверяют, что лот единственный в своем роде, и волосы Кабейна больше никто не продает.

Стартовая цена лота составляет 2,5 тысячи долларов.