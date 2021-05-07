РФПИ просит словацкий регулятор принести публичные извинения за недостоверную информацию о "Cпутник V" Фото: REUTERS

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) потребовал у словацкого регулятора по обороту лекарств принести публичные извинения за распространение недостоверных сведений о российской вакцине о коронавирусной инфекции «Спутник V», что было подтверждено европейской лабораторией.

«Мы просим словацкий регулятор SUKL принести публичные извинения за распространение неверной информации о "Спутнике V"», - говорится в сообщении, опубликованном производителем вакцины в Twitter.

В РФПИ напомнили, что Министерство здравоохранения Словакии подтвердило надежность российской вакцины после испытаний, проведенных в венгерской лаборатории, сертифицированной Европейским союзом.

«Тест, проведенный Национальным центром общественного здравоохранения Венгрии … подтверждает, что партия Спутника V, отправленная в Словакию, соответствует всем требованиям безопасности», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее словацкий регулятор утверждал, что полученная ими российская вакцина не соответствует той, данные об испытаниях которой были опубликованы в журнале Lancet. Как писал сайт kp.ru, сегодня, 7 мая, Венгерская лаборатория подтвердила надёжность «Спутник V», поступившей в Словакию. Министр здравоохранения Словакии заявил, что тестирования препарата завершилось.