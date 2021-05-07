СК просит арестовать гендиректора гостиницы "Вечный зов" после пожара

Пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая сообщила, что Следственный комитет РФ просит суд арестовал генерального директора и главбуха столичной гостиницы "Вечный зов" после пожара, в результате которого погибли люди.

- В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Пустового А.Ю. ... меры пресечения в виде заключения под стражу, — приводит слова Кокая РИА Новости.

Ему предъявлено обвинение по статье "Оказание услуг ненадлежащего качества, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Инцидент произошел 4 мая 2021 года. Во время пожара в здании гостиницы находилось 305 человек, включая 114 детей, которые участвовали в слете кадетов.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца, до 4 июля, Татьяну Вербицкую, которая является владельцем здания, где находилась гостиница «Вечный зов», в которой при пожаре погибли два человека.