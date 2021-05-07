Правительство России утвердило диапазон радиочастот для сетей 5G Фото: Иван ВИСЛОВ

Правительство России утвердило изменения в таблицу распределения полос радиочастот, который предполагает распределение диапазона 24,25 - 25,25 ГГц для сетей 5G. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации в пятницу, 7 мая.

Как уточнили в пресс-службе Минцифры России, данное решение принято на заседании Государственной комиссии по радиочастотам 17 марта 2020 года о «выделении полосы радиочастот 24,25-24,65 ГГц неопределенному кругу лиц для использования радиоэлектронными средствами стандарта 5G/IMT-2020, в том числе с целью создания технологических сетей связи, на территории Российской Федерации», передает «Интерфакс».

На заседании по результатам научно-исследовательской работы были определены перспективными для 5G диапазоны радиочастот 694-790 МГц, 2300-2400 МГц, 2570-2620 МГц, 4400-4990 МГц и 24,25-27,5 ГГц.

Первую в стране лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в июле прошлого года получила МТС. Наиболее перспективным для 5G является диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, однако в России он активно используется силовыми ведомствами.