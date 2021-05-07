Роскосмос: вторая ступень китайской ракеты может войти в атмосферу над Тихим океаном 9 мая 2021

Фото: Gianluca Masi, Ceccano, The Virtual Telescope Project

Вторая ступень вышедшей из-под контроля после запуска китайской тяжелой ракеты-носителя может войти в плотные слои атмосферы в это воскресенье, 9 мая, над Тихим океаном. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса в пятницу.

«Согласно расчетам, по состоянию на 7 мая объект может войти в атмосферу ночью по московскому времени 9 мая над Тихим океаном», - приводит ТАСС заявление госкорпорации.

В Роскосмосе отметили, что объект устойчиво теряет высоту орбиты, и на данный момент апогей ракеты составляет 267 км, перигей - 156 км.

Как писал сайт kp.ru, ранее Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал карту с возможными районами падения ракеты, в госкорпорации отметили, что обломки ракеты не попадут на территорию России.

Рогозин опубликовал карту с возможными районами падения ступени неконтролируемой китайской ракеты Фото: соцсети

Военно-воздушные силы США прогнозируют вход отработавшей ступени китайской ракеты в атмосферу над Туркменией также в воскресенье, 9 мая. В Китае полагают, что большая часть обломков ракеты сгорит при входе в атмосферу.