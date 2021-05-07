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Здоровье7 мая 2021 18:39

ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm для экстренного применения

Препарат стал шестым, получившим сертификацию со стороны Всемирной организации здравоохранения
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm для экстренного применения

ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm для экстренного применения

Фото: REUTERS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала китайскую вакцину от коронавирусной инфекции Sinopharm для экстренного применения. Об этом сообщает генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19 пекинскую вакцину Sinopharm», - заявил глава ВОЗ на брифинге в Женеве.

Гебрейесус отметил, что Sinopharm стала шестой вакциной, получившей сертификацию со стороны Всемирной организации здравоохранения в отношении безопасности, эффективности и качества.

По его словам, данный шаг может ускорить процедуру одобрения регулирующими органами государств китайской вакцины, и это позволит им закупать и применять ее.

ВОЗ также призвала все государства приостановить патентную защиту вакцин от коронавирусной инфекции в целях увеличения их производства в мире.

До сегодняшнего дня в списке препаратов ВОЗ, рекомендованных для экстренного применения против коронавируса, значились пять препаратов: разработанная совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech вакцина Comirnaty, средство компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson, препарат американской компании Moderna, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.

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