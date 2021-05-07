ВОЗ призвала все страны приостановить патентную защиту вакцин от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все государства приостановить патентную защиту вакцин от коронавирусной инфекции, указав, что такие средства помогут увеличить производство препаратов во всем мире.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал распространенное в среду, 5 мая, заявление США о поддержке временного «изъятия из защитных прав интеллектуальной собственности» для вакцин от коронавируса.

«Мы призываем другие страны последовать этому примеру», - сказал глава ВОЗ, оценивший нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в мире как «беспрецедентный кризис, который требует беспрецедентных действий».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что примерно 400 депутатов Европарламента и депутатов национальных парламентов Евросоюза выступили в поддержку временной приостановки соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от COVID-19. Парламентарии также полагают, что подобное решение будет способствовать увеличению производства препаратов.

Позже появилось сообщение, что представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай склоняется к тому, чтобы дать разрешение на временное нарушение некоторых патентных прав для лекарственных препаратов от коронавируса в период пандемии.