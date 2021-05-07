Инвестор рекомендовал россиянам покупать доллары и евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день покупать американскую и европейскую валюту на часть сбережений в диапазоне 70-75 рублей выгодно и разумно. Такое мнение высказал создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

Специалист уточнил, что сейчас инфляция в рублях гораздо выше, чем в долларах. По его словам, на российскую валюту традиционно влияют два фактора: геополитика и нефть. Как он отметил, сегодня черное золото выглядит достаточно стабильной после решения ОПЕК не повышать добычу, что сможет поддержать стоимость энергоносителя.

Клопенко считает, что ситуация с восстановлением мировой экономики сейчас тоже достаточно стабильна, несмотря на новые локдауны и ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией в Индии. Он указал на довольно оптимистичную деловую статистику из США и многих стран Европы.

«Все это будет держать летом стоимость на нефть в диапазоне 60-70 долларов за баррель - и это хорошо для рубля», - приводит «Прайм» слова специалиста.

Как он считает, падение российской валюты за последний месяц произошло в связи с введением новых санкций со стороны Вашингтона, однако сегодня «мы видим небольшую оттепель, что дало возможность рублю укрепиться уже до 74-75 рублей за доллар».

Инвестор пояснил, что укрепление ниже 70 рублей вряд ли возможно, поэтому с целью распределения личного капитала покупку валюты можно совершать в диапазоне 70-75 рублей. По его мнению, очередной виток напряженности между Москвой и Вашингтоном может привести к диапазону 75-85 рублей, а при введении новых санкций российская валюта подешевеет еще сильнее.

Напомним, ранее экономист перечислил валюты, находящиеся под угрозой обвала. Среди наиболее устойчивых валют эксперт назвал австралийский доллар.