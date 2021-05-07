Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов острова Тасмания Фото: REUTERS

В пятницу, 7 мая, сильное землетрясение магнитудой 6 зафиксировали к югу от принадлежащего Австралии острова Тасмания, сообщил сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 1 296 километрах к югу от главного города штата Тасмания, Хобарта, население которого составляет примерно 216 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 23 километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Информации об угрозе цунами не поступало.

Напомним, 20 апреля у берегов Индонезии произошло новое сильное землетрясение магнитудой 6,0. Как сообщили в Геологической службы США, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 304 километра к юго-западу от индонезийского города Сиболга (провинция Северная Суматра), в котором проживает примерно 80 тысяч человек.