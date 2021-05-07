Банки России в апреле выдали кредиты на рекордные 1,3 трлн рублей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Российские банки в апреле этого года выдали кредиты на сумму 1,3 триллиона рублей, тем самым установив рекорд за всю историю наблюдений, которое ведется с 2014 года. Такие данные приводит аналитическая компания Frank RG.

Как передает РБК, по данным аналитиков, за первые четыре месяца 2021 года россияне получили кредиты на 4,2 триллиона рублей. Наибольшей долей выданных ссуд стали кредиты наличными, а также ипотечные займы, которые составили 47,3 и 43,3 процента, соответственно.

Специалисты отметили, что количество автокредитов в этом году увеличилось на 566 процентов в сравнении с 2020 годом, а к апрелю 2019 года - на 49 процентов. Их доля составила 7,5 процентов от общего числа. Всего в данном сегменте банки предоставили кредитов на сумму 97,4 миллиардов рублей.

Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов отметил, что рост рынка кредитов за последний месяц объясняется ожиданием повышения ключевой ставки Банка России, а также возобновлением интереса к займам и сезонным фактором.

Напомним, ранее аналитики сообщили, что российские банки заработали за прошедший март 205 млрд рублей прибыли, что является наилучшим показателем для данного месяца за последние девять лет.