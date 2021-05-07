В российские регионы направили около миллиона доз вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В российские регионы направлено около миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции «Эпиваккорона». Об этом сообщил заместитель руководителя центра «Вектор», разработавшего препарат, Татьяна Непомнящих.

«В регионы отправлено немногим менее миллиона доз», - сказала заместитель руководителя центра «Вектор» в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

Напомним, «ЭпиВакКорона», разработанный в научном центре «Вектор», стала второй вакциной от коронавирусной инфекции, которая получила регистрацию в России. Накануне, 6 мая, в стране зарегистрировали однокомпонентную российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт»

Ранее заведующий отделом зоонозных инфекций ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков сообщил о начале клинических испытаний трехкратной вакцинации «Эпиваккороной» для укрепления действия антител. Сайт KP.ru рассказывал о том, как проверяли эффективность данной вакцины и сможет ли она защитить от новых штаммов коронавируса.