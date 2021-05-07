Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цехе в Мытищах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 7 мая, в сварочном цехе в подмосковных Мытищах произошел пожар. В результате происшествия погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС.

«Четверо погибших в результате пожара в сварочном цехе», - передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Пожар начался в сварочном цехе в нежилом двухэтажном здании в подмосковных Мытищах, где находятся кислородные баллоны, 11 из которых вынесли из здания. Пожарные вынесли из горящего здания один баллон с пропаном, однако угроза взрыва сохраняется.

Согласно представленным данным, сварочный цех горит по всей площади - 225 квадратных метров. Пожар локализовали в 20:18 по московскому времени. В результате пострадал мужчина, который был госпитализирован.

Напомним, ночью 4 мая в гостинице «Вечный зов Премиум» в Южнопортовом районе Москвы сработала пожарная сигнализация. В результате пожара погибли два человека.