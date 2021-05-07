Андрей Турчак: Подведение газа до участка будет бесплатным

Андрей Турчак. Фото: Единая Россия

За два года газ будет бесплатно проведен до участков в уже газифицированных населенных пунктах российских регионов, при этом площадь дома не будет иметь значения для бесплатного подключения. Об этом сообщил секретарь Генсовет «Единой России» Андрей Турчак.

Политик указал на то, что на сегодняшний день ко многим деревням, селам и районам газораспределительные сети подведены, но у людей нет газа, подчеркнув, что эту несправедливость нужно исправить.

Турчак сообщил, что российское правительство уже утвердило план газификации, где учтены предложения партии. По его словам, утвержденный план создает прочную основу для решения проблемы газификации, а организацией работ займется единый оператор, и вся работа будет выстроена по принципу «одного окна». Как он отметил, в такой ситуации для людей все будет удобно, понятно и доступно.

«Поскольку оператор доведет газ до участка, мы должны исключить возможность для злоупотребления во время проведения работ непосредственно на участке - будет разработан прозрачный минимальный набор услуг для установки оборудования на участке и в доме», - заявил секретарь Генсовета партии, добавив, что каждый сам решает, что делать на своем участке, «но должен быть справедливый пример».

Секретарь Генсовета «Единой России» отметил, что за два года газ будет проведен до участков в уже газифицированных населенных пунктах и россияне за это платить не будут.

«Подчеркну, подведение газа до участка будет бесплатным! А площадь дома не будет критерием для бесплатного подключения», - заключил он.

По его словам, реализация данного плана потребует законодательных изменений, но партия уже завершает работу над ними вместе с правительством.

Напомним, ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что площадь дома не является критерием для участия в ускоренной программе газификации. Кроме того, министр сообщал, что ведомство на сегодняшний день не рассматривает вопрос о введении прогрессивной шкалы тарифов на электричество для населения.